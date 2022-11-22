01. Планирование

Прежде чем начать создание сайта, мы вместе заполняем бриф, где очень подробно описываем все ключевые моменты проекта, на основании которого мы сможем сделать анализ и понять, какие сильные стороны можно внедрить в работу и на чем сделать важные акценты.





02. Дизайн

После того, как был утвержден функционал и определена структура сайта, мы приступаем к отрисовке макетов. Рисуем иллюстрации, подбираем и обрабатываем изображения, работаем с цветами и так далее. Результатом данного этапа будет являться утверждение дизайн макетов.

03. Разработка

Панель администратора сайта чаще всего мы начинаем разрабатывать параллельно с дизайном, так как ТЗ уже подписано, но вёрстку самого сайта только после утверждения макетов. Результатом данного этапа является полностью работающий сайт.

04. Запуск

Настраиваем сервер, публикуем сайт в сети и работаем в веб-мастере Яндекса и Google. Проводим обучение сотрудников работе в панели администратора, подписываем акты и жмём руки.