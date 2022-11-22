Объясняем пользу вашего продукта через сильные стороны
Над вашим проектом работают сотрудники с опытом в сфере разработки сайтов более 6 лет. Команда все время развивается: исполнители периодически повышают свою квалификацию
Команда профессионалов
Для вашего удобства оплата производится по завершении каждого этапа работ, прописанных в договоре
Поэтапная оплата
В процессе реализации проекта мы направляем подробный отчет о работе, наши менеджеры отвечают на вопросы о дальнейших шагах
Процесс работы
Индивидуальный подход
Учтем все возможности коммуникации бизнеса и потребителя к каждому проекту
Online рынок
Используйте свой сайт как надежный механизм для выхода на online рынок и повышение количества продаж
UI/UX технологии
Уникальный дизайн в сочетании с функциональным интерфейсом заставит ваш сайт продавать за Вас
01. Планирование
Прежде чем начать создание сайта, мы вместе заполняем бриф, где очень подробно описываем все ключевые моменты проекта, на основании которого мы сможем сделать анализ и понять, какие сильные стороны можно внедрить в работу и на чем сделать важные акценты.
02. Дизайн
После того, как был утвержден функционал и определена структура сайта, мы приступаем к отрисовке макетов. Рисуем иллюстрации, подбираем и обрабатываем изображения, работаем с цветами и так далее. Результатом данного этапа будет являться утверждение дизайн макетов.
03. Разработка
Панель администратора сайта чаще всего мы начинаем разрабатывать параллельно с дизайном, так как ТЗ уже подписано, но вёрстку самого сайта только после утверждения макетов. Результатом данного этапа является полностью работающий сайт.
04. Запуск
Настраиваем сервер, публикуем сайт в сети и работаем в веб-мастере Яндекса и Google. Проводим обучение сотрудников работе в панели администратора, подписываем акты и жмём руки.
Как мы работаем ?
Прилагайте усилия, чтобы задуманное случилось!
Получить консультацию и обсудить проект можно здесь