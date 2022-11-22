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Разрабатываем продающие сайты: |

Базовое SEO - в подарок !
Хостинг, Домен 1 год– бесплатно. Разрабатываем сайты с упором на маркетинг, настройкой и сопровождением любого вида рекламы
Создание сайтов под ключ, разработка сайтов под ключ
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Почему нам доверяют

Объясняем пользу вашего продукта через сильные стороны

Над вашим проектом работают сотрудники с опытом в сфере разработки сайтов более 6 лет. Команда все время развивается: исполнители периодически повышают свою квалификацию
Команда профессионалов
Для вашего удобства оплата производится по завершении каждого этапа работ, прописанных в договоре
Поэтапная оплата
В процессе реализации проекта мы направляем подробный отчет о работе, наши менеджеры отвечают на вопросы о дальнейших шагах
Процесс работы
Индивидуальный подход
Учтем все возможности коммуникации бизнеса и потребителя к каждому проекту
Online рынок
Используйте свой сайт как надежный механизм для выхода на online рынок
и повышение количества продаж
UI/UX технологии
Уникальный дизайн в сочетании
с функциональным интерфейсом заставит ваш сайт продавать за Вас
01. Планирование
Прежде чем начать создание сайта, мы вместе заполняем бриф, где очень подробно описываем все ключевые моменты проекта, на основании которого мы сможем сделать анализ и понять, какие сильные стороны можно внедрить в работу и на чем сделать важные акценты.

02. Дизайн
После того, как был утвержден функционал и определена структура сайта, мы приступаем к отрисовке макетов. Рисуем иллюстрации, подбираем и обрабатываем изображения, работаем с цветами и так далее. Результатом данного этапа будет являться утверждение дизайн макетов.
03. Разработка
Панель администратора сайта чаще всего мы начинаем разрабатывать параллельно с дизайном, так как ТЗ уже подписано, но вёрстку самого сайта только после утверждения макетов. Результатом данного этапа является полностью работающий сайт.
04. Запуск
Настраиваем сервер, публикуем сайт в сети и работаем в веб-мастере Яндекса и Google. Проводим обучение сотрудников работе в панели администратора, подписываем акты и жмём руки.

Как мы работаем ?

Прилагайте усилия, чтобы задуманное
случилось!

Получить консультацию и обсудить проект можно здесь

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Наши услуги

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От 40 000
Подключение обратной связи
Подключение CRM системы
Оригинальные текста
Функциональный интерфейс
Индивидуальный дизайн
Установка на хостинг + домен (1год)
Идеален для быстрого запуска
Лендинг / Визитка
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Полное предоставление услуг
Интернет магазин
40%
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Тех поддержка (30 дней)
Подключение личного кабинета
Подключение блока Новостей
Подбор фото и текста
Все из тарифа "Лендинг"
Полная информация о компании
Корпоративный
50%
Скидка на раздел доп. услуг
Подключение Яндекс и Google функций
Подключение платежной системы
Полный фирменный стиль ( от логотипа до иконок)
Реализация сложных функций
Все из тарифа "Лендинг"
Сложные и объемные проекты
Индивидуальный
Подключение Яндекс функций
Подключение платежной системы
Индивидуальные советы по сайту
Регистрация в поисковых системах
Все из тарифа "Лендинг"

Дополнительные услуги

от 20 000
  • Ведение и настройка Яндекс и Google рекламы
  • Тонкая настройка рекламы
  • Настройка цены - качества за клик
  • Поддержка и донастройка рекламы
Яндекс директ
от 15 000
  • ВК
  • Инстаграм
  • Настройка таргет рекламы
  • Конкурентный анализ и работа над ошибками
  • Подключение системы "Продаж"
CMM продвижение
от 15 000
  • Ведение блога
  • Технический мониторинг
  • Управление корпоративными почтами
  • Обработка online заявок
  • Анализ и проработка всех типов рекламы
Техническая поддержка
от 20 000
  • SEO аудит вашего сайта
  • Выход запросов в Топ 10 в поисковой системе
  • Максимальный результат по ключевым словам
  • Работа SMM специалиста
SEO - оптимизация

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Полезные статьи 

  • Логотип
  • Иконки
  • Шрифта
  • Иллюстрации
  • 3D - модели
  • Favicon
  • Другие дизайнерские элементы